Від імені Залужного надсилають фейкові повідомлення

"Наголошую: Акаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під ім'ям "Валерій Залужний" і т.д. Всі вони – фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді _ Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)", - написав він.