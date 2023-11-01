Від імені Залужного надсилають фейкові повідомлення
12:29 01 листопада Київ, Україна
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають прохання про допомогу та провокативні пропозиції.
Залужний закликав дотримуватись інформаційної гігієни.
"Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям з проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру", - розповів він.
Головнокомандувач ЗСУ попросив усіх, хто отримав подібні повідомлення від його імені, не довіряти їхньому змісту.
"Наголошую: Акаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під ім'ям "Валерій Залужний" і т.д. Всі вони – фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді _ Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)", - написав він.
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