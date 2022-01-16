Від імені податкової шахраї виманюють кошти у підприємців

17:43 13 січень Київ, Україна

У державній податковій службі України попередили про випадки шахрайства. Зокрема, у Західному міжрегіональному управлінні ДПС розповіли про один із випадків.

Невідомі, представляючись працівниками податкової, пропонують вирішити проблемне питання підприємця за гроші.

«Посадові особи ДПС, працівники її територіальних органів діють виключно в рамках законодавства та не мають жодного відношення до таких дзвінків», – зазначають у відомстві.

Там попереджають: шахраї можуть використати різні номери телефонів, розрахункові рахунки, картки різних банківських установ.