Від імені податкової шахраї виманюють кошти у підприємців
17:43 13 січень Київ, Україна
У державній податковій службі України попередили про випадки шахрайства. Зокрема, у Західному міжрегіональному управлінні ДПС розповіли про один із випадків.
Невідомі, представляючись працівниками податкової, пропонують вирішити проблемне питання підприємця за гроші.
«Посадові особи ДПС, працівники її територіальних органів діють виключно в рамках законодавства та не мають жодного відношення до таких дзвінків», – зазначають у відомстві.
Там попереджають: шахраї можуть використати різні номери телефонів, розрахункові рахунки, картки різних банківських установ.
«Просимо платників податків бути обережними та уважними. У разі надходження таких звернень від начебто «податківців» рекомендуємо невідкладно звертатися до органів поліції за номером телефону: «102» або на «гарячу» телефонну лінію ДПС «Пульс» за телефоном: 0-800-501-007 (напрямок 5)», - додали в ДПС.
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