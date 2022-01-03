Засуджений Кропивницького виправній колонії помер від опіків
20:51 21 серпень Київ, Україна
В результаті отриманих опіків, під час робіт на виробництві паливних брикетів, помер ув'язнений Кропивницького виправній колонії № 6.
Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
"Встановлено, що 12 серпня 2020 року о 18:35 в медичну частину філії ГУ" ЦОЗ ДКВС України в Кіровоградській області "звернувся засуджений Д., відряджений в другу зміну на виробництво паливних брикетів. Він поскаржився на опіки лівого і правого передпліччя рук і лівої і правої гомілок ніг
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