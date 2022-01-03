Засуджений Кропивницького виправній колонії помер від опіків

20:51 21 серпень Київ, Україна

В результаті отриманих опіків, під час робіт на виробництві паливних брикетів, помер ув'язнений Кропивницького виправній колонії № 6.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.