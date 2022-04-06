Обережно - змії: укушена змією дитина потрапила в реанімацію

Вчора ввечері в реанімацію дитячої лікарні міста Дрогобич була доставлена 9-річна дитина. Хлопчика вкусила змія за палець, його стан медики оцінюють як важкий.
Про це в четвер, 8 липня, повідомляє пресслужба ДСНС Львівської області.
Дитина відпочивала з батьками на курорті Східниця.
У зв'язку з цим рятувальники нагадують: Якщо Ви випадково побачили плазуна поруч з собою - не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір і слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вирушаючи до лісу, краще надягати високе щільне взуття, яке змія не прокусить.
У зв'язку з цим рятувальники нагадують: Якщо Ви випадково побачили плазуна поруч з собою - не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір і слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вирушаючи до лісу, краще надягати високе щільне взуття, яке змія не прокусить.
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