"Ощадбанк" звинувачують в шантажі і нав'язування послуг

13:42 13 липень Київ, Україна

Мешканка Запоріжжя Олена Кравчун зіткнулася з обурливою ситуацією, і не стала мовчати.

За словами жінки, вона повинна була отримати міжнародний грошовий переказ і вибрала для цих цілей одне з відділень "Ощадбанку". Переклад був в іноземній валюті, і при отриманні грошей Олені стали "наполегливо просити" оформити в банку страховку, яка коштує 150 гривень.

Отримавши категоричну відмову, співробітники фінустанови заявили, що гроші клієнтці не видаватимуть. Після тривалих розглядів їй порадили прийти до відділення через п'ять робочих днів.

Повернувшись в банк в суботу, жінка знову піддалася "атакам" з боку співробітників "Ощадбанку". Олені поставили умову: або оформляєте страховку, або не отримаєте переклад. В результаті їй оформили поліс, за який вона віддала 50 гривень.

"Я змушена була оформити страховку. Касир «дбайливо» повідомила мені, що взяла з мене за страховку не 150, а 50 гривень. Змилостивилася, типу. Коли мені видали страховий лист, я прочитала і отетеріла! Мене застрахували від перелому ніг! ", - зазначила в пості Олена.

Як виявилося в подальшому, "ніяких зобов'язань" перед зазначеної в полісі страховою компанією "у« Ощадбанку »немає і бути не може, а страхування - особиста справа кожного".