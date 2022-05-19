Зброя - не іграшка. У США смертельний постріл в матір зробило немовля

Чи готові люди, які втрачають у власному будинку не тільки шкарпетки, завжди стежити за своєю зброєю? Трагічний випадок може стати застережливим для багатьох власників вогнепальної зброї.

11 серпня в американському штаті Флорида під час відеоконференції в Zoom в учасницю дзвінка був здійснений постріл, жінка впала і більше не повернулася до спілкування. Про це повідомила пресслужба поліційного управління Альтамонте-Спрінгс в Facebook.

Чоловік, який брав участь в дзвінку, заявив, що побачив на задньому плані немовля і почув постріл. Офіцери і парамедики знайшли жінку з вогнепальним пораненням в голову, врятувати її не вдалося.

"Слідчі встановили, що травма була нанесена малюком, який знайшов заряджений пістолет, який залишила в квартирі доросла людина", - відзначили в поліції.

За даними телеканалу NBC News, убитою виявилася 21-річна жінка, вона була матір'ю дитини, яка вистрілила з пістолета. У поліції заявили, що пістолет належить батькові двох маленьких дітей загиблої, діти в результаті інциденту не постраждали. Звинувачення поки нікому не пред'явлено.

За даними організації Everytown for Gun Safety, в минулому році в США сталося не менше 369 ненавмисних пострілів дітьми молодше 18 років. Приблизно 4,6 млн американських дітей живуть в будинках, де є зброя.