Збройний барон: на Волині продавав зброю

16:39 30 липень Київ, Україна

30 липня прес-служба поліції заявила про затримання українського «збройового барона». Ним став житель Волині, який переробляв і продавав зброю по всій території України.

Правоохоронці протягом кількох місяців стежили за зловмисником. Поліцейські виявили подільників і з'ясували, як працює система замовлення зброї. Чоловік з початку поточного року зробив більше сотні одиниць зброї. Замовниками були люди зі всієї території України.

Поліція затримала зловмисника в середу, 29 липня. Під час обшуку було виявлено деталі, глушники, більше 80 наборів різних калібрів і готове до відправки перероблена зброя.

Слідчі готують підозра по ч. 1 Стаття 263 та ч. 1 ст. 263-1 КК. Затриманому загрожує від трьох до семи позбавлення волі.