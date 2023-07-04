Орки завдали удару «Іскандером» по місту Первомайський
16:32 04 липня Київ, Україна
Війська країни-агресора завдали удару «Іскандером» по місту Первомайський Харківської області. Наразі попередньо відомо про 31 постраждалого, з яких 9 дітей.
"Станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих: 31 особу госпіталізовано (з них 9 дітей, зокрема, 10-місячне немовля та однорічна дитина)", - повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Також пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі.
"У місті пошкоджено скління 8 багатоповерхових будинків. Крім того, горіли 4 автомобілі, а також 1 автомобіль пошкоджено", - уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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