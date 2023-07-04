Орки завдали удару «Іскандером» по місту Первомайський

16:32 04 липня Київ, Україна

Війська країни-агресора завдали удару «Іскандером» по місту Первомайський Харківської області. Наразі попередньо відомо про 31 постраждалого, з яких 9 дітей.

"Станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих: 31 особу госпіталізовано (з них 9 дітей, зокрема, 10-місячне немовля та однорічна дитина)", - повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Також пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі.