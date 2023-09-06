Організація нелегального виїзду за кордон: СБУ викрила масштабну корупційну мережу

15:29 28 серпня Київ, Україна

Служба безпеки України викрила у Вінниці понад 10 посадових осіб військової медкомісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах.



Внаслідок комплексних заходів затримано організатора угоди – чиновника місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності понад 10 осіб. Насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії.



За гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість таких послуг він оцінював від 3 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від «складності» діагнозу та терміновості його «встановлення».



Після отримання «замовлення» зловмисник звертався до своїх спільників із місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров'я їхніх клієнтів. Таким чином, вони створювали формальну підставу для «списання» ухилянтів з військового обліку та зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон.





Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів скоєння злочину з боку організатора схеми та його спільників.

Правоохоронці затримали головного фігуранта – чиновника лікувально-діагностичного центру «на гарячому», під час передачі йому нової суми неправомірної вигоди.

Під час обшуку в автомобілі, а також за місцем роботи та проживання затриманого виявлено:

▪️ гроші, отримані корупційним шляхом;

▪️ документи, чорнові записи та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.



Поки що йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).



Крім того, вирішується питання додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.



Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.