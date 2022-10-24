Виправдовував напад росії: СБУ опублікувала докази співпраці президента Мотор Січ з окупантами

11:48 24 жовтня Київ, Україна

Правоохоронці опублікували аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з росією.



Про це повідомляє Служба безпеки України.



Чиновник, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від Партії регіонів, навіть після повномасштабного вторгнення окупантів продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим чоловік фактично підтримував росіян та допомагав їм обстрілювати українські міста та села.



При цьому Богуслаєв виправдовував напад окупантів і висловлював надію, що путін не зупинить наступ своїх військ, а також розмірковував про «нацистів» в Україні тощо.