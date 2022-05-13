Оперативне зведення Збройних сил України

09:30 13 травня Київ, Україна

Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю за Рубіжним.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.



На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне. успіху не мав. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар'їнка", - йдеться у повідомленні.



На Волинському та Поліському напрямах ворог активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів збройних сил республіки білорусь були зосереджені на прикритті державного кордону у Брестській та Гомельській областях.



На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних можливостей.



На Харківському напрямку наступальних дій не провадив. Основні зусилля зосередилися на недопущенні просування наших військ у районі населеного пункту Веселе.



У Воронезькій та Білгородській областях російської федерації продовжено до 25 травня 2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках супротивник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.



На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали підрозділи наших військ із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Аннівка та Осокорівка.