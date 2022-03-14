Оперативна інформація щодо пожежі в Оболонському районі

07:45 14 березня Київ, Україна

14 березня о 5:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Київ надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в Оболонському районі столиці.



На місце негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Після прибуття, бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об'єкта сталася часткова руйнація сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння у квартирах на 3-му та 4-му поверхах.



Рятувальники негайно розпочали евакуацію мешканців та гасіння пожежі.



Ліквідація продовжується.



На місці задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 осіб особового складу.



О 07:04 пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку в Оболонському районі на вул. Богатирська, 20 локалізована на площі 500 м кв. Підрозділами ДСНС врятовано 4 особи, пошуки продовжуються.



Інформація щодо постраждалих уточнюється.