Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 17 серпня

08:56 17 серпня Київ, Україна

На 175 добу повномасштабної війни ворог мінує українські території.





На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін.



16 серпня з території білорусі російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об'єктах на території Житомирської області. Зберігається загроза наступних ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.



На Сіверському напрямку противник не припиняє обстрілів зі ствольної артилерії прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.



На Харківському напрямку ворог із метою коригування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони продовжує активно вести розвідку БПЛА.



Здійснював обстріл військової та цивільної інфраструктури



Завдав авіаудари біля Старого Салтова та Мосьпанова.



Веде наступ недалеко від Леб’яжого та Базаліївки, бої продовжуються. Окупанти дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб'яжого.



На Слов'янському напрямку противник здійснював вогневе ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бражківка, Велика Камишеваха, Дубравне, Вернопілля та Мазанівка.



Провів дистанційне мінування території поблизу Довгенького.



У районі Богородичного намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої продовжуються.



На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямах противник намагається покращити тактичне становище військ.



На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов'янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам'янського, Івано-Даріївки, Григорівки та Званівки. Ворог вів повітряну розвідку у Краматорському районі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронту.Наобстановка без істотних змін.16 серпня з території білорусі російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об'єктах на території Житомирської області. Зберігається загроза наступних ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.Напротивник не припиняє обстрілів зі ствольної артилерії прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.Наворог із метою коригування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони продовжує активно вести розвідку БПЛА.Здійснював обстріл військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївки та ще 18 населених пунктів.Завдав авіаудари біля Старого Салтова та Мосьпанова.Веде наступ недалеко від Леб’яжого та Базаліївки, бої продовжуються. Окупанти дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб'яжого.Напротивник здійснював вогневе ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бражківка, Велика Камишеваха, Дубравне, Вернопілля та Мазанівка.Провів дистанційне мінування території поблизу Довгенького.У районі Богородичного намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої продовжуються.Наокупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямах противник намагається покращити тактичне становище військ.Назафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов'янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам'янського, Івано-Даріївки, Григорівки та Званівки. Ворог вів повітряну розвідку у Краматорському районі.

"Біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат і відступили", - повідомив Генштаб.



На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська.



Завдав авіаудари по цивільній інфраструктурі біля Соледару.



Вів наступальні та штурмові дії неподалік від Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії продовжуються.



На Авдіївському напрямку з танків та артилерії різних типів обстріляно території поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського.



Ворог завдавав авіаудари в районах Мар'їнки, Красногорівки та Ясинуватої.



Вів повітряну розвідку БПЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається вести штурмові дії в районі Опитного, бої продовжуються.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії та танків у районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне, Жовківське, Новопіль та Новоандріївка.



Завдав авіаудари поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків.



Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки.



Окупанти замінували місцевість у районах Інженерного та Українського.



На Південнобузькому напрямку основні зусилля супротивника зосереджені на утриманні позицій, недопущенні просування українських військ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України.