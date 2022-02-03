Небезпечні іграшки: у Києві виявили порушення у 60 із 100 видів іграшок

10:24 03 лютий Київ, Україна

За 2021 рік Держпродслужба перевірила понад 100 видів дитячих іграшок та з них понад 60 моделей не відповідали вимогам «Технічного регламенту безпеки іграшок».

Під час перевірки звертали увагу на маркування, безпеку матеріалу, наявність інструкції та інші нюанси, які чітко прописані в документах.



Іграшки, до яких були зауваження, мали прибрати з полиць магазинів самі підприємці після отримання відповідних висновків експертів.

«Порушення, що найчастіше зустрічаються, — невідповідність маркування іграшки. Зокрема, відсутність вікового обмеження, попереджень та застережень про можливу небезпеку для дітей (наявність дрібних деталей, наявність гострих деталей іграшки, пружин, кріплень, виступів, кутів іграшки). Також виявлено електромеханічні та електронні іграшки, де встановлено перевищення шкідливих хімічних елементів (свинець, кадмій, фталати)», - зазначили в управлінні.

Технічний регламент також дуже чітко розмежовує вік дітей, для яких призначена іграшка, на «до 3-х років» та «старші 3-х років». Це зроблено для того, щоб ретельніше контролювати іграшки для малюків, які можуть проковтнути дрібні деталі. І добре, коли історії закінчуються добре, як у півторарічної дівчинки, яку врятували лікарі Охматдиту — дитина наковталася магнітних куль із конструктора.



До речі, минулого року ГУ Держспоживслужби у Києві вимагало у одного з підприємців зняти з продажу магнітний конструктор-головоломку NEOCUBE. Однак такі іграшки продаються в багатьох магазинах, не кажучи вже про Інтернет. Тому відповідальність за безпеку дітей – на батьках.



Звертайте увагу:

чи достатньо іграшка міцна, чи немає ушкоджень, чи міцно приєднані дрібні деталі;

чи безпечна конструкція іграшки: відсутні ріжучі краї, гострі кінці, вузькі отвори;

чи не перезнімається фарба, що покриває іграшку;

чи немає різкого та неприємного запаху;

чи відповідає іграшка віку.

Якщо ви не знайшли маркування на іграшці, такий товар краще не купувати. Особливо коли іграшка має різкий запах та інші видимі дефекти.