Небезпечне селфі. Результат - опіки всього тіла

08:33 12 жовтень Київ, Україна

При спробі зробити фотографію 18-річний хлопець отримав важкі термічні опіки всього тіла. Інцидент стався в Одесі на даху товарного поїзда станції Одеса Західна. Про це напередодні повідомило регіональне управління Нацполіції.

Зазначено, що юнак пережив удар електричного струму на даху поїзда, куди він піднявся, щоб зробити селфі.

Стан потерпілого тяжкий, лікарі намагаються врятувати його життя.



Поліціянти встановлюють всі обставини інциденту.