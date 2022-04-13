Небезпечна знахідка в харківській школі

19:55 16 листопада Київ, Україна

Поліція Харківської області в димоході однієї зі шкіл виявила кілька запаяних колб. Знахідка виявлена випадково, під час планового ремонту покрівлі, на цей момент правоохоронні органи проводять перевірку всієї школи.



Повідомлення від співробітників ДСНС надійшло в понеділок, 16 листопада, о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції Харкова.



"Під час проведення огляду місця події з навчального закладу евакуювали 380 осіб. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.



В ході огляду правоохоронці з'ясували, що одна колба має маркування "адамсит" (належить до групи бойових отруйних речовин, які подразнюють верхні дихальні шляхи). Вилучену речовину буде знищено фахівцями ДСНС.