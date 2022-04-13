Небезпечна знахідка в харківській школі

Поліція Харківської області в димоході однієї зі шкіл виявила кілька запаяних колб. Знахідка виявлена випадково, під час планового ремонту покрівлі, на цей момент правоохоронні органи проводять перевірку всієї школи.
Повідомлення від співробітників ДСНС надійшло в понеділок, 16 листопада, о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції Харкова.
"Під час проведення огляду місця події з навчального закладу евакуювали 380 осіб. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.
В ході огляду правоохоронці з'ясували, що одна колба має маркування "адамсит" (належить до групи бойових отруйних речовин, які подразнюють верхні дихальні шляхи). Вилучену речовину буде знищено фахівцями ДСНС.
Повідомлення від співробітників ДСНС надійшло в понеділок, 16 листопада, о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції Харкова.
"Під час проведення огляду місця події з навчального закладу евакуювали 380 осіб. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.
В ході огляду правоохоронці з'ясували, що одна колба має маркування "адамсит" (належить до групи бойових отруйних речовин, які подразнюють верхні дихальні шляхи). Вилучену речовину буде знищено фахівцями ДСНС.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі