ООС: під час несення служби загинув 21-річний військовослужбовець

11:48 18 листопада Київ, Україна

У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 21- річний військовослужбовець, який виконував охорону базового табору.

Про це повідомляє 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ на своїй сторінці в Facebook в середу, 18 листопада.

"З сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року районі проведення операції Об'єднаних сил під час несення служби з охорони базового табору загинув військовослужбовець 80-ої окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обставини загибелі з'ясовуються, ведеться слідство.



Крім того, у військовослужбовця залишилася вагітна дружина.



Командування та особовий склад бригади висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.