ООС: під час несення служби загинув 21-річний військовослужбовець

У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 21- річний військовослужбовець, який виконував охорону базового табору.
Про це повідомляє 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ на своїй сторінці в Facebook в середу, 18 листопада.
Відзначається, що обставини загибелі з'ясовуються, ведеться слідство.
Крім того, у військовослужбовця залишилася вагітна дружина.
Командування та особовий склад бригади висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.
Крім того, у військовослужбовця залишилася вагітна дружина.
Командування та особовий склад бригади висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.
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