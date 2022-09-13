ООС на сході України від 15 червня

16:00 15 червня Київ, Україна

Вчора, збройні формування Російської Федерації п'ятнадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник використав заборонені мінських домовленостей міномети калібру 120 мм, а також інше наявне піхотне озброєння.

Українські воїни на все обстріли давали жорстку відповідь і придушували ворожий вогонь підручними засобами. Українські воїни на все обстріли давали жорстку відповідь і придушували ворожий вогонь підручними засобами.



Шість обстрілів противник зробив на Донецькому напрямку.



Зокрема, по два рази опорні пункти українських захисників поблизу Авдіївки і Кам'янки агресор обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а з станкових і ручних протитанкових гранатометів відкривав вогонь неподалік Мар'їнки.



Також зі снайперської зброї ворог обстріляв захисників Пєсков.



На Луганському напрямку зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.



За минулу добу, в ранковий і вечірній час, збройні формування Російської Федерації п'ять разів відкривали вогонь по опорних пунктах наших захисників неподалік Луганського. Під час обстрілу противник використовував міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.



Крім того, з гранатометів різних систем та іншого легкого піхотного озброєння, російські окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Орехово і Майське, а також двічі у Хутори Вільного.



Вчора, в результаті обстрілу з боку окупаційних військ, один український військовий отримав поранення.



Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче придушила активність противника. 14 червня, українські воїни знищили одного російського найманця.



Крім того, за уточненими даними розвідки, в період з 9 по 14 червня, втрати противника склали 16 безповоротними і 19 санітарних.