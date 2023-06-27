Омбудсмен: "Вбивство двох підлітків у Бердянську трактую як позасудову страту"

10:32 27 червня Київ, Україна

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що трактує вбивство двох неповнолітніх хлопців у Бердянську як позасудову страту.

Про це омбудсмен сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Коли підлітки отримали підозри від слідчого комітету росії, ми відразу звернулися до рф. По-перше, щоб нам надали всю інформацію про них. По-друге, щоб українських дітей повернули додому", - наголосив Лубинець.

Також було звернення до МКЧХ, щоб вони терміново відвідали хлопців та зробили все, щоб повернути їх до України.

"На жаль, нам цього не вдалося зробити. А російська сторона вкотре вчинила як терорист. Я цілком припускаю, що це була страта і, можливо, після цього було якесь інсценування, щоб нібито виправдати дії російських військовослужбовців", - сказав Лубинець.

Також уповноважений ВР повідомив, що родичам загиблих ще не повернули тіла підлітків.

Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому місті Бердянськ у Запорізькій області російські військові, ймовірно, вбили двох підлітків, які нібито займалися партизанською діяльністю. Про це повідомила "Служба розшуку дітей Магнолія" та координаторка Медійної ініціативи з прав людини Ольга Решетилова у Facebook.

"Ми глибоко шоковані новиною про ймовірне вбивство росіянами в окупованому Бердянську двох українських підлітків, серед яких нібито 16-річний Тигран Оганесян", – йдеться у повідомленні "Служби розшуку дітей Магнолія".