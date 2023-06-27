Омбудсмен: "Вбивство двох підлітків у Бердянську трактую як позасудову страту"

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що трактує вбивство двох неповнолітніх хлопців у Бердянську як позасудову страту.
Про це омбудсмен сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Також було звернення до МКЧХ, щоб вони терміново відвідали хлопців та зробили все, щоб повернути їх до України.
Також уповноважений ВР повідомив, що родичам загиблих ще не повернули тіла підлітків.
Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому місті Бердянськ у Запорізькій області російські військові, ймовірно, вбили двох підлітків, які нібито займалися партизанською діяльністю. Про це повідомила "Служба розшуку дітей Магнолія" та координаторка Медійної ініціативи з прав людини Ольга Решетилова у Facebook.
Дітям загрожувало до 20 років ув'язнення. Рашисти стверджували, що нібито він та його 16-річний товариш готували диверсію на мелітопольській залізниці. Зазначається, що обвинуваченню передували знущання, затримання та жорстокі тортури дітей та їхніх рідних.
Про вбивство підлітків також заявив представник окупантів на захопленій частині Запорізької області володимир рогов.
Про вбивство підлітків також заявив представник окупантів на захопленій частині Запорізької області володимир рогов.
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