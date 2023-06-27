Омбудсмен: "Вбивство двох підлітків у Бердянську трактую як позасудову страту"

10:32 27 червня Київ, Україна

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що трактує вбивство двох неповнолітніх хлопців у Бердянську як позасудову страту.
 
Про це омбудсмен сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Коли підлітки отримали підозри від слідчого комітету росії, ми відразу звернулися до рф. По-перше, щоб нам надали всю інформацію про них. По-друге, щоб українських дітей повернули додому", - наголосив Лубинець.
Також було звернення до МКЧХ, щоб вони терміново відвідали хлопців та зробили все, щоб повернути їх до України.
"На жаль, нам цього не вдалося зробити. А російська сторона вкотре вчинила як терорист. Я цілком припускаю, що це була страта і, можливо, після цього було якесь інсценування, щоб нібито виправдати дії російських військовослужбовців", - сказав Лубинець.
Також уповноважений ВР повідомив, що родичам загиблих ще не повернули тіла підлітків.
 
Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому місті Бердянськ у Запорізькій області російські військові, ймовірно, вбили двох підлітків, які нібито займалися партизанською діяльністю. Про це повідомила "Служба розшуку дітей Магнолія" та координаторка Медійної ініціативи з прав людини Ольга Решетилова у Facebook.
"Ми глибоко шоковані новиною про ймовірне вбивство росіянами в окупованому Бердянську двох українських підлітків, серед яких нібито 16-річний Тигран Оганесян", – йдеться у повідомленні "Служби розшуку дітей Магнолія".
Дітям загрожувало до 20 років ув'язнення. Рашисти стверджували, що нібито він та його 16-річний товариш готували диверсію на мелітопольській залізниці. Зазначається, що обвинуваченню передували знущання, затримання та жорстокі тортури дітей та їхніх рідних.

Про вбивство підлітків також заявив представник окупантів на захопленій частині Запорізької області володимир рогов.