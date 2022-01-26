Олігархи монополізують ринок українського газу

13:13 26 січень Київ, Україна

Олігархи збільшують монопольний вплив на ринок газу.

Так, компанія "ДТЕК Нафтогаз" минулого року захопила 40% ринку приватного видобутку блакитного палива, видобувши 2 мільярди кубометрів газу, що на 12% більше, ніж у 2020 році. При цьому частка компанії у загальнонаціональному обсязі видобутку перевищила 10%.



У експертних колах неодноразово заявляли про зловживання монопольним становищем компаній із групи ДТЕК – як на ринку газу, так і на ринку електроенергії.



Антимонопольний комітет неодноразово штрафував монополіста, тоді як останньому часто вдавалося оскаржити ці штрафи у судах.