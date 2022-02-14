Біля столичного супермаркету військовослужбовцю ЗСУ прострелили ногу

09:14 21 травень Київ, Україна

В ході словесної перепалки, яка переросла в бійку, був поранений військовослужбовець ЗСУ. Конфлікт стався в столиці по вулиці Верховинна, біля супермаркету.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.



За інформацією ЗМІ, постраждав військовослужбовець ЗСУ.



"У нього з побратимами виник конфлікт з перехожим, у якого виявився з собою цілий арсенал зброї: дві травматичні, одна бойова, а також ножі", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що спочатку опоненти побилися. В ході бійки і стрілянини чоловік поранив військовослужбовця в ногу.



Зловмисника затримали. На місце події прибули поліція і медики. Постраждалого госпіталізували.