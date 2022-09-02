Близько 20–25% зниклих безвісти військових знайшли у полоні – Уповноважений з питань зниклих безвісти

Кількість зниклих безвісти українських військовослужбовців менша, ніж озвучені у липні сім тисяч людей. З того часу близько 20-25% знайшлися в полоні.
Про це в ефірі національного телемарафону сказав Уповноважений з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.
У липні Котенко оцінював кількість зниклих безвісти військових у сім тисяч.
У липні Котенко оцінював кількість зниклих безвісти військових у сім тисяч.
Ще тоді уповноважений зазначав, що значна кількість зниклих безвісти перебувають у полоні, проте їхню навіть орієнтовну кількість він не називав.
Також Котенко додав, що наразі вже вдалося повернути понад 500 тіл загиблих захисників: “Ми робимо це щотижня. Робота ведеться, і я думаю, що ми повернемо всіх наших загиблих”.
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