Близько 20–25% зниклих безвісти військових знайшли у полоні – Уповноважений з питань зниклих безвісти

17:24 05 серпня Київ, Україна

Кількість зниклих безвісти українських військовослужбовців менша, ніж озвучені у липні сім тисяч людей. З того часу близько 20-25% знайшлися в полоні.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав Уповноважений з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.



У липні Котенко оцінював кількість зниклих безвісти військових у сім тисяч.

“Якщо ми говоримо про військових, то треба розуміти, про яких військових ми говоримо. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ – і це є різні інститути. Вони не входять до цифри, яку дають ЗСУ. ЗСУ дають дані про дві тисячі зниклих військових. У нашого колцентру орієнтовно 7200 осіб”, – сказав Котенко.

Ще тоді уповноважений зазначав, що значна кількість зниклих безвісти перебувають у полоні, проте їхню навіть орієнтовну кількість він не називав.

“Ми говорили про те, що понад 7 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Ця цифра не є коректною. З того часу ми знайшли близько 20–25% у полоні. Тому ця цифра менша”, – сказав він 5 серпня.

Також Котенко додав, що наразі вже вдалося повернути понад 500 тіл загиблих захисників: “Ми робимо це щотижня. Робота ведеться, і я думаю, що ми повернемо всіх наших загиблих”.