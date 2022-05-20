Близько 15 тис жителів Сєвєродонецька живуть без води, світла та зв'язку

У Сєвєродонецьку Луганської області, що знаходиться під постійним обстрілом російських військових, досі залишаються близько 15 тисяч мешканців.
Про це розповів керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
У місті 70% багатоповерхівок зруйновано або пошкоджено. Жителі, які були змушені залишитися, живуть у бомбосховищах та підвалах майже без світла, води та зв'язку.
Про це розповів керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
У місті 70% багатоповерхівок зруйновано або пошкоджено. Жителі, які були змушені залишитися, живуть у бомбосховищах та підвалах майже без світла, води та зв'язку.
Щодо медичної системи, то, за словами чиновника, у Сєвєродонецьку є доступ до елементарних ліків, але місцева лікарня після обстрілу функціонує обмежено.
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