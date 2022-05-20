Близько 15 тис жителів Сєвєродонецька живуть без води, світла та зв'язку

10:37 20 травня Київ, Україна

У Сєвєродонецьку Луганської області, що знаходиться під постійним обстрілом російських військових, досі залишаються близько 15 тисяч мешканців.

Про це розповів керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

У місті 70% багатоповерхівок зруйновано або пошкоджено. Жителі, які були змушені залишитися, живуть у бомбосховищах та підвалах майже без світла, води та зв'язку.
“Воду ми намагаємося розвозити, відкрили законсервовані свердловини. За допомогою генераторів наповнюємо ємності… У нас немає світла вже майже тиждень, жодна з веж мобільного зв'язку не працює, немає й інтернету. Обмін інформацією у людей відбувається виключно при зустрічах і коли вони спілкуються з волонтерами, що об'їжджають», – каже Стрюк.
Щодо медичної системи, то, за словами чиновника, у Сєвєродонецьку є доступ до елементарних ліків, але місцева лікарня після обстрілу функціонує обмежено.
“Настрій у людей не радісний, подекуди зневіряються. У нас є випадки погіршення психологічного стану тих, хто перебуває у сховищах”, – розповідає він.