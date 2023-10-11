Окупований Мелітополь: росіяни втягують дітей у виробництво дронів

08:55 11 жовтня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники почали займатися ремонтом та збиранням дронів, залучаючи до цієї діяльності дітей. Цю інформацію надав міський голова Мелітополя Іван Федоров під час національного телемарафону.

"На території професійних навчальних закладів та деяких шкіл розпочалося навчання учнів 10-11 класів навичкам використання дронів. Крім того, у професійних навчальних закладах розпочали складання та ремонт безпілотних літальних апаратів", - зазначив Федоров.

За його словами, таким чином окупанти намагаються використати дітей у процесі збирання та ремонту військової техніки, що викликає серйозні побоювання.



Міський голова також прокоментував ситуацію навколо так званого "батальйону Судоплатова", створеного окупантами у тимчасово захоплених районах Запорізької області. Федоров підкреслив, що хоча керівництво окупаційних сил намагається подати цей батальйон як формування з добровольців, насправді це найманці, які прибули з материкової частини росії.