Окупований Мелітополь: росіяни втягують дітей у виробництво дронів

У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники почали займатися ремонтом та збиранням дронів, залучаючи до цієї діяльності дітей. Цю інформацію надав міський голова Мелітополя Іван Федоров під час національного телемарафону.
За його словами, таким чином окупанти намагаються використати дітей у процесі збирання та ремонту військової техніки, що викликає серйозні побоювання.
Міський голова також прокоментував ситуацію навколо так званого "батальйону Судоплатова", створеного окупантами у тимчасово захоплених районах Запорізької області. Федоров підкреслив, що хоча керівництво окупаційних сил намагається подати цей батальйон як формування з добровольців, насправді це найманці, які прибули з материкової частини росії.
Міський голова також прокоментував ситуацію навколо так званого "батальйону Судоплатова", створеного окупантами у тимчасово захоплених районах Запорізької області. Федоров підкреслив, що хоча керівництво окупаційних сил намагається подати цей батальйон як формування з добровольців, насправді це найманці, які прибули з материкової частини росії.
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