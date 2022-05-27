Окупований Маріуполь: від розриву снаряда загинув 12-річний хлопчик



Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій. Будьте обережні. Ще раз: щодня кажіть дітям, що не можна торкатися підозрілих, незнайомих предметів. Особливо - схожих на снаряди, ракети та іншу зброю", - йдеться у повідомленні.