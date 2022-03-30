Окупований Донбас. Сьогодні бійці ЗСУ збили російський безпілотник

Сьогодні, 4 листопада, українські військовослужбовці за допомогою стрілецької зброї знешкодили російський безпілотник, про це стало відомо з повідомлення пресцентру штабу ООС.

"Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили поблизу населеного пункту Новолуганське, застосувавши автоматичний гранатомет. Недалеко від населеного пункту Гнутове противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Шуми зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Українські військовослужбовці, застосувавши стрілецьку зброю, збили ворожий безпілотник", - сказано в повідомленні.