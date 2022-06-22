Окупанти запустили сім ракет по Миколаєву

12:50 22 червня Київ, Україна

Подробиці російського обстрілу по Миколаєву наразі невідомі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Перервав інспекцію в районі. Повертаюся в місто. Удар по місту сімома ракетами", - йдеться у повідомленні.

Під час інспекції на полях в області Кім повідомив, що сільгосптехніка зможе пересуватися під час комендантської години – голова ОВА видасть розпорядження.



Тим часом Миколаїв атакували російські крилаті ракети, повідомляють місцеві видання.



Миколаївці повідомляють про пожежу після прильотів.