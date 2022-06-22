Окупанти запустили сім ракет по Миколаєву

Подробиці російського обстрілу по Миколаєву наразі невідомі.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Під час інспекції на полях в області Кім повідомив, що сільгосптехніка зможе пересуватися під час комендантської години – голова ОВА видасть розпорядження.
Тим часом Миколаїв атакували російські крилаті ракети, повідомляють місцеві видання.
Миколаївці повідомляють про пожежу після прильотів.
Тим часом Миколаїв атакували російські крилаті ракети, повідомляють місцеві видання.
Миколаївці повідомляють про пожежу після прильотів.
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