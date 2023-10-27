Окупанти запускають кампанію щодо збору донорської крові серед населення ТОТ для військових росії - ЦНС

08:34 24 жовтня Київ, Україна

Окупанти розпочали кампанію примусового збору донорської крові серед населення ТОТ, спрямовану на підтримку російських військ, які продовжують зазнавати серйозних втрат під час бойових дій.



Про це повідомив Центр національного спротиву.



На окупованих землях Донецької області зганяють колабораціоністів, студентів фейкових навчальних закладів та учасників "добровільних" рухів, які контролює кремль, з метою обов'язкової здачі крові. Процедура здачі крові проводиться з підписом, і відмова від участі може мати серйозні наслідки.



Крім того, у повідомленні Центру національного спротиву зазначається, що окупанти не приховують, що зібрана кров буде використана для потреб окупаційних збройних сил, які продовжують зазнавати великих втрат у боях із Силами оборони України.