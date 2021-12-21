Окупанти замінували цивільний сектор в Зайцевому

09:28 13 квітень Київ, Україна

Окупаційні війська РФ на Донбасі вдаються до зухвалих дій, наражаючи на смертельну небезпеку мирне населення.

12 квітня окупанти здійснили мінування цивільного сектора населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ".

Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву.

"Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилася підписати і ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі знаходяться на озброєнні ЗС РФ" - підкреслюють в ОТУ "Північ".

Про дії російських найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).