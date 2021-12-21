Окупанти замінували цивільний сектор в Зайцевому

Окупаційні війська РФ на Донбасі вдаються до зухвалих дій, наражаючи на смертельну небезпеку мирне населення.
12 квітня окупанти здійснили мінування цивільного сектора населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ".
Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву.
Про дії російських найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
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