Окупанти закривають Маріуполь на "карантин"

В окупованому російськими військами Маріуполі зафіксовано різке зростання смертності. Епідемія може бути спричинена холерою.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив радник мера Петро Андрющенко.
Ситуація посилюється відсутністю ліків, медичної допомоги та лабораторій, за допомогою яких можна фіксувати випадки зараження.
За словами радника, Росія збирається боротися з епідемією найцинічнішим способом: заблокувавши людей у Маріуполі.. Окупанти вирішили залишити все як є — і хто виживе, той виживе.
Усе це відбувається і натомість гуманітарної катастрофи. Ситуація стає дедалі гіршою, зауважив Андрющенко: питну воду мешканці міста можуть отримати раз на два дні, є проблема із продуктами харчування. З 1 липня безкоштовно отримувати їжу можуть пенсіонери та люди з інвалідністю. Інші будуть її купувати.
Головний санлікар України Ігор Кузін підтвердив, що у Маріуполі справді є ризик поширення холери.
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