Окупанти закривають Маріуполь на "карантин"

19:38 06 червня Київ, Україна

В окупованому російськими військами Маріуполі зафіксовано різке зростання смертності. Епідемія може бути спричинена холерою.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«Ми спостерігаємо, як місто закривається. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона в Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, і слово «холера» звучить усередині міста, всередині окупаційної влади та їхньої кураторів», - сказав Андрющенко.

Ситуація посилюється відсутністю ліків, медичної допомоги та лабораторій, за допомогою яких можна фіксувати випадки зараження.

За словами радника, Росія збирається боротися з епідемією найцинічнішим способом: заблокувавши людей у Маріуполі.. Окупанти вирішили залишити все як є — і хто виживе, той виживе.

Усе це відбувається і натомість гуманітарної катастрофи. Ситуація стає дедалі гіршою, зауважив Андрющенко: питну воду мешканці міста можуть отримати раз на два дні, є проблема із продуктами харчування. З 1 липня безкоштовно отримувати їжу можуть пенсіонери та люди з інвалідністю. Інші будуть її купувати.

Головний санлікар України Ігор Кузін підтвердив, що у Маріуполі справді є ризик поширення холери.