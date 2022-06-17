Окупанти захопили радіочастоти та ТБ-канали у чотирьох регіонах України

13:10 17 червня Київ, Україна

Підконтрольними державі-окупанту зараз є радіочастоти та ТБ-канали у Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє Національна рада з телебачення та радіомовлення.

Зокрема, у Бердянську Запорізької області окупаційні війська захопили приміщення та частоту 106,0 МГц, де раніше говорила радіостанція "Азовська хвиля" (ТОВ "ТРК "Азовська хвиля"). Зараз тут мовиться державою-агресором, позивний "Вільний Бердянськ". Ліцензіат Нацради мови не робить.



У Мелітополі, Бердянську, Більмаку, Дніпрорудному, Токмаку Запорізької області захоплено багатоканальне ТБ. За інформацією Нацради, на каналах оператора цифрового ефірного телебачення "Зеонбуд" окупанти транслюють такі російські канали: "Перший канал", "Росія 1", "Росія 24", "Росія К", НТВ, "П'ятий канал", "Матч", "Карусель" та три російські радіопрограми.



У Мелітополі на частоті 24 ТВК, що належить каналу МТВ плюс (ТОВ ТРК МТВ-ПЛЮС), ретранслюється телеканал Росія-24. Як поінформували в Нацраді, МТВ плюс здійснює колабораціоністську діяльність та ретранслює програми держави-агресора.



У Луганській області у п'яти містах та селищах – Старобільськ, Сватове, Зоріновка, Широкий та Біловодськ – окупанти захопили багатоканальне ТБ. На каналах "Зеонбуду" росіяни транслюють такі канали: "Перший канал/Матч", НТВ, "П'ятий канал", "Росія К", "Карусель", ОТР, ТВЦ, "Росія-1", "Росія 24", "Вести" ФМ", "Радіо Маяк", "Радіо Росії"; "Спас", СТС, "Домашній", ТВ-3, "П'ятниця", "Зірка", "Світ", ТНТ, "Муз-ТВ", "Моя планета", "Наука", "Техно 24", "Москва 24", "Музика першого", "Луганськ 24".



На Харківщині в Куп'янському районі на частотах 91,0–92,0 МГц держава-агресор мовить під позивним “Радіо життя”; у Вовчанську та Чугуївському районі на частотах 90,0–91,0 МГц веде мову під позивним «Харків Z».



У Херсоні окупаційні війська захопили частоту "Армії FM - військового радіо" (Центральна телерадіостудія МОУ) на 99,0 МГц і ведуть мовлення під позивним "Радіо Росії". Телеканал "ВТВ плюс" (ПП "ТРК ВТВ плюс") здійснює колабораціоністську діяльність та висвітлює діяльність окупаційної влади на багатоканальному ТБ, повідомили у Нацраді.