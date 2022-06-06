Окупанти захопили відділення "Укрпошти" у Маріуполі

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

"Росія хотіла вкрасти в України майбутнє, але поки що зосередилася на крадіжці мікрохвильових печей і унітазів. Тут вони майстри міжнародного класу. Навіть спеціальну пошту для цього додали. Після закінчення операції "z-унітаз" вони перейшли до нашої пошти. Вчора я дізнався, що відділення "Укрпошти" у Маріуполі, які не були знищені під час бомбардування, (тепер) у тимчасовому розпорядженні орків. Акцент на слові "тимчасовий". Наші приміщення тепер використовує пошта ДНР/росія, що мене не дивує. Навіть дали їм 6-значні російські індекси. Ну "шісткам" шестизначні індекси. Дійсно, відповідна форма у пошти росії для нацифікації вже є", - йдеться у повідомленні.