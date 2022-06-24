Окупанти захопили Миколаївку

Українські захисники змогли відбити наступ на Лисичанськ, але водночас окупанти змогли захопити Миколаївку.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
За словами Гайдая, росіяни просуваються у бік Лисичанська з боку Золотого та Тошківки. Зі Старобільська у напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У".
Глава ОВА додав, що у Лисичанську знайшли тіла двох загиблих, одного пораненого чоловіка госпіталізували до Чернівців.
Окупанти завдали авіаційних ударів по Лисичанську та Боровському. Крім того, з усіх наявних видів озброєння російська армія била по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчеярівці, Синецькому та Павлограду.
У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію заводу "Азот" та цегельного заводу, також обстріляли три розбиті кілька тижнів тому мости. Загалом, за словами Гайдая, інфраструктуру Сєвєродонецька повністю знищено, пошкоджено чи зруйновано 90% будинків.
У Лисичанську зруйновано багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства, також є руйнування в навколишніх селах.
Глава ОВА додав, що у Лисичанську знайшли тіла двох загиблих, одного пораненого чоловіка госпіталізували до Чернівців.
Окупанти завдали авіаційних ударів по Лисичанську та Боровському. Крім того, з усіх наявних видів озброєння російська армія била по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчеярівці, Синецькому та Павлограду.
У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію заводу "Азот" та цегельного заводу, також обстріляли три розбиті кілька тижнів тому мости. Загалом, за словами Гайдая, інфраструктуру Сєвєродонецька повністю знищено, пошкоджено чи зруйновано 90% будинків.
У Лисичанську зруйновано багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства, також є руйнування в навколишніх селах.
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