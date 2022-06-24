Окупанти захопили Миколаївку

09:34 24 червня Київ, Україна

Українські захисники змогли відбити наступ на Лисичанськ, але водночас окупанти змогли захопити Миколаївку.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Наступ ворога в районі Боровського успішно зупинено. Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат і змусили відступити. Утім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося захопити Миколаївку.

За словами Гайдая, росіяни просуваються у бік Лисичанська з боку Золотого та Тошківки. Зі Старобільська у напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У".



Глава ОВА додав, що у Лисичанську знайшли тіла двох загиблих, одного пораненого чоловіка госпіталізували до Чернівців.



Окупанти завдали авіаційних ударів по Лисичанську та Боровському. Крім того, з усіх наявних видів озброєння російська армія била по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчеярівці, Синецькому та Павлограду.



У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію заводу "Азот" та цегельного заводу, також обстріляли три розбиті кілька тижнів тому мости. Загалом, за словами Гайдая, інфраструктуру Сєвєродонецька повністю знищено, пошкоджено чи зруйновано 90% будинків.



У Лисичанську зруйновано багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства, також є руйнування в навколишніх селах.