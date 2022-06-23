Окупанти захопили ще два населені пункти Луганщини

10:17 23 червня Київ, Україна

З 22 червня селище Лоскутівка та село Рай-Олександрівка у Луганській області знаходяться під окупацією росіян.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 23 червня.

"Росіяни захопили ще два населені пункти… З учорашнього дня Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом. Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротині, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчеярівки. Окупанти знищують промисловість у Сєвєродонецьку. Цього разу вогнем уражені території цегельного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного нестандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту". Російська армія "звільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць", - зазначає Гайдай.

Протягом 22 червня російські війська кілька разів обстріляли сусіднє місто Лисичанськ. Зафіксовано руйнацію в одній зі шкіл міста.



За день – троє поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда.

"Позавчора пізно ввечері виявлено тіло чоловіка без ознак життя з ураженнями, отриманими під час обстрілу", – повідомив Гайдай.

Влада порахувала нові руйнування: у Новоіванівці – 8 будинків, у Гірському – 8, у Золотому – 9 будинків.



Крім того, 22 червня російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокаменці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському.