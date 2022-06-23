Окупанти захопили ще два населені пункти Луганщини

З 22 червня селище Лоскутівка та село Рай-Олександрівка у Луганській області знаходяться під окупацією росіян.
Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 23 червня.
Протягом 22 червня російські війська кілька разів обстріляли сусіднє місто Лисичанськ. Зафіксовано руйнацію в одній зі шкіл міста.
За день – троє поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда.
За день – троє поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда.
Влада порахувала нові руйнування: у Новоіванівці – 8 будинків, у Гірському – 8, у Золотому – 9 будинків.
Крім того, 22 червня російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокаменці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському.
Крім того, 22 червня російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокаменці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському.
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