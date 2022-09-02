Окупанти заблокували виїзд із Мелітополя та проводять тотальну фільтрацію

20:26 17 серпня Київ, Україна

Після вибуху в захопленому Мелітополі біля так званої комендатури окупанти оточили район, де стався інцидент, і заблокували виїзд із міста навіть у бік Криму.



Про це повідомив мер Іван Федоров під час загальнонаціонального телемарафону.



За інформацією голови міста, наслідки вибуху, зокрема, скільки ворогів, ймовірно, знищені або постраждали, поки невідомі. Водночас він заявив, що наслідки НП уже видно мешканцям міста, "і вони, м'яко кажучи, неприємні".



Федоров уточнив, що росіяни заблокували виїзд із міста, а на в'їзді проводять тотальну фільтрацію, яка доходить до того, що чоловіків роздягають для огляду.

Федоров додав, що після вчорашніх вибухів не працює пропагандистське російське телебачення.



Нагадаємо, 17 серпня сильний вибух пролунав у центрі Мелітополя, де розташована одна з комендатур окупантів. Це вже третій вибух у захопленому росіянами місті за останні два дні.