Окупанти забирають квартири мешканців та автомобілі

09:15 10 травня Київ, Україна

У Мелітополі рашисти вселяються в порожні квартири і забирають машини, які їм подобаються.



Про це у понеділок, 9 травня, повідомили у Тelegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.



У повідомленні сказано, що окупанти зламують гаражі та квартири мелітопольців. Свої дії виправдовують "пошуком партизанів і диверсантів".



"Жителі авіамістечка повідомляють, що військові з автоматами викрадали автомобілі з гаражів та приватного сектора. Крім того, загарбники займають квартири мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.



Водночас у військовій адміністрації зазначили, що мешканці Мелітополя досі намагаються виїхати з окупованого росіянами міста. У свою чергу окупанти тримають цілодобово евакуаційні колони на блок-постах, незважаючи на те, що в авто знаходяться діти, люди похилого віку і жінки.