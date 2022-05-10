Окупанти забирають квартири мешканців та автомобілі

У Мелітополі рашисти вселяються в порожні квартири і забирають машини, які їм подобаються.
Про це у понеділок, 9 травня, повідомили у Тelegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.
У повідомленні сказано, що окупанти зламують гаражі та квартири мелітопольців. Свої дії виправдовують "пошуком партизанів і диверсантів".
"Жителі авіамістечка повідомляють, що військові з автоматами викрадали автомобілі з гаражів та приватного сектора. Крім того, загарбники займають квартири мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.
Водночас у військовій адміністрації зазначили, що мешканці Мелітополя досі намагаються виїхати з окупованого росіянами міста. У свою чергу окупанти тримають цілодобово евакуаційні колони на блок-постах, незважаючи на те, що в авто знаходяться діти, люди похилого віку і жінки.
Про це у понеділок, 9 травня, повідомили у Тelegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.
У повідомленні сказано, що окупанти зламують гаражі та квартири мелітопольців. Свої дії виправдовують "пошуком партизанів і диверсантів".
"Жителі авіамістечка повідомляють, що військові з автоматами викрадали автомобілі з гаражів та приватного сектора. Крім того, загарбники займають квартири мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.
Водночас у військовій адміністрації зазначили, що мешканці Мелітополя досі намагаються виїхати з окупованого росіянами міста. У свою чергу окупанти тримають цілодобово евакуаційні колони на блок-постах, незважаючи на те, що в авто знаходяться діти, люди похилого віку і жінки.
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