Окупанти за добу 69 разів обстріляли Херсонщину, 6 людей отримали поранення

За добу 18 грудня окупанти 69 разів вели вогонь по регіону, шістьох людей поранено. А вже з ранку 19 грудня військові росії вдарили по центру Херсона, влучивши у адмінбудівлю.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Також відомо, що шість осіб отримали поранення різного ступеня важкості.
У понеділок вранці окупанти здійснили чергову атаку на центр Херсона, знову пошкодивши будинок Херсонської ОВА.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі