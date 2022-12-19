Окупанти за добу 69 разів обстріляли Херсонщину, 6 людей отримали поранення

11:59 19 грудня Київ, Україна





Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. За добу 18 грудня окупанти 69 разів вели вогонь по регіону, шістьох людей поранено. А вже з ранку 19 грудня військові росії вдарили по центру Херсона , влучивши у адмінбудівлю.Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“По мирних населених пунктах області ворог бив із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Загарбники продовжують атакувати житлові квартали Херсона. Влучили в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки”, – написав він.

Також відомо, що шість осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

У понеділок вранці окупанти здійснили чергову атаку на центр Херсона, знову пошкодивши будинок Херсонської ОВА.