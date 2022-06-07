Окупанти за минулий вечір завдали 40 ударів з мінометів по Сумщині

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

Близько до 19 по Хотинському товариству ворог вів мінометний вогонь, близько 17 ударів. Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, з САУ зі свого боку було по території Ворожбянської громади. вибухів. В усіх випадках жертв немає", - повідомляє Живицький.