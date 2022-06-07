Окупанти за минулий вечір завдали 40 ударів з мінометів по Сумщині
07:05 07 червня Київ, Україна
Російські окупанти, ймовірно, з мініметів САУ, обстріляли 40 разів Сумську область увечері 6 червня.
Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
Близько до 19 по Хотинському товариству ворог вів мінометний вогонь, близько 17 ударів. Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, з САУ зі свого боку було по території Ворожбянської громади. вибухів. В усіх випадках жертв немає", - повідомляє Живицький.
У понеділок російські війська обстрілювали з мінометів прикордонні райони Сумської області.
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