Окупанти за минулий вечір завдали 40 ударів з мінометів по Сумщині
07:05 07 червня Київ, Україна
Російські окупанти, ймовірно, з мінометів, обстріляли 40 разів Сумську область увечері 6 червня.
Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Близько 18:30 на території Великописарівської громади було 6 прильотів з міномету. Ближче до 19-ї по Хотинській громаді ворог вів мінометний вогонь, близько 17-ти ударів. Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, із мінометів зі свого боку по території Ворожбянської громади було 17 вибухів. В усіх випадках жертв немає", - повідомляє Живицький.
У понеділок російські війська обстрілювали з мінометів прикордонні райони Сумської області.
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