Окупанти за ніч випустили Нікопольським районом понад 90 снарядів - ОВА

Російські окупанти в ніч проти 17 вересня випустили по Нікопольському району понад 90 снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.
Голова ОВА додав, що внаслідок пригоди люди не постраждали.
За його словами, в інших районах області вночі також лунали сирени, проте обійшлося без атак.
Нагадаємо, ЗСУ відбили повітряну атаку росіян над Дніпропетровською областю. Було знищено три крилаті ракети Іскандер-К.
Проте ворог все ж таки завдав нового ракетного удару по Кривому Розі. Є серйозні руйнування гідротехнічних споруд.
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