Окупанти за ніч випустили Нікопольським районом понад 90 снарядів - ОВА

10:11 17 вересня Київ, Україна

Російські окупанти в ніч проти 17 вересня випустили по Нікопольському району понад 90 снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни всю ніч накривали Нікопольщину Градами та важкою артилерією... Під вогонь потрапили три громади району - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів - випустив на мирні міста та села понад 90 смертоносних снарядів", - зазначив він.

Голова ОВА додав, що внаслідок пригоди люди не постраждали.

"Пошкоджено будинки, машини, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному із сіл Мирівської громади зник зв'язок. Масштаби руйнувань уточнюються", - розповів Резніченко.

За його словами, в інших районах області вночі також лунали сирени, проте обійшлося без атак.

Нагадаємо, ЗСУ відбили повітряну атаку росіян над Дніпропетровською областю. Було знищено три крилаті ракети Іскандер-К.

Проте ворог все ж таки завдав нового ракетного удару по Кривому Розі. Є серйозні руйнування гідротехнічних споруд.