Окупанти за минулу добу завдали 84 ударів по Запорізькій області

15:15 25 січня Київ, Україна

Окупанти за минулу добу, 24 січня, завдали 84 ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу постраждали 17 населених пунктів. Про це повідомляє обласна поліція.

"Вчора російські військові обстріляли населені пункти на Пологівському та Василівському напрямках, пошкоджено понад 20 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що війська росії минулої доби атакували Таврійське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Малинівку, Червоне, Чарівне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Ольгівське, Щербаки, Павлівку, Полтавку, Преображенку, Степове, Кам’янське.

Також повідомляється, що в результаті атаки росії з осколковими пораненнями рук до лікарні доставлено 52-річного мешканця села Таврійське. Після надання медичної допомоги чоловіка відпустили на амбулаторне лікування.

Поліція Запорізької області продовжує евакуацію мирного населення у безпечніші місця та регіони. Минулої доби залізничним транспортом із Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель евакуйовано 905 осіб, з них 93 дитини.