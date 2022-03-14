Окупанти підірвали міст між Запоріжжям та Енергодаром: рух гуманітарних вантажів зупинено

14:36 14 березня Київ, Україна

Міст розміщувався у районі міста Кам'янське. Внаслідок підриву зупинилася евакуація людей та доставка гуманітарних вантажів.

Про це повідомили у державному підприємстві "Енергоатом".

“Об'їзд можливий лише поганими дорогами через гарячі точки, де розміщені бойові позиції ворога. Рашисти не пропускають через Токмак та інші населені пункти на шляху”, – зазначили в “Енергоатомі”.

Напередодні, 11 березня, до Енергодару змогли гуманітарним вантажем привезти деякі продукти харчування, дитячі речі та ліки. Частину вантажу росіяни вкрали. За словами міського голови Дмитра Орлова, видавати на руки продукти всім охочим у місті влада не може, адже їх просто не вистачає.



За словами однієї з робітниць Запорізької АЕС, зараз ранок в Енергодарі починається з пошуку їжі:

“Коли у тебе практично немає готівки – це ще квест. Дякуємо сусіднім селам, можна купити картоплю, моркву, цибулю, буряк, яблука і навіть огірки та редис. Племзавод "Степной" постачає молоко, кефір, ряжанку, сметану і навіть йогурт. М'ясо та сало на ринку є, але дороге. "Сільпо" та АТБ скоро закриють (за даними "Енергоатому", АТБ вже припинив роботу. – ред.). Аптеки майже порожні. У "Єві" скуповують залишки шампунів та пральних порошків. Хліб печуть, і він дуже смачний, але чергу потрібно вистояти три години. Олія, масло, борошно, дріжджі, сіль, цукор, яйця – це розкіш”.

“Пройшлась містом. Дістала молока, сметани, кефіру, буряків, моркви та яблук, дві банки тунця і навіть коробку цукерок, яким раділа найбільше. Жити можна. Не хочу думати про негативні сценарії. Просто живу сьогоднішнім днем і вірю у нашу перемогу. Відмовляюся опускати голову”, – розповідає городянка.

Напередодні в "Енергоатомі" повідомляли, що російські окупанти почали залякувати енергодарців: декого б'ють, а інших викрадають прямо посеред вулиці з власних автомобілів.