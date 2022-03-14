Окупанти підірвали боєприпаси біля ЗАЕС

15:52 14 березня Київ, Україна

Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн навчально-тренувального центру та енергоблоку №1.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Рашистські недоумки планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Під час вибухів персонал залишав робочі місця. Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема, МАГАТЕ?", - йдеться у повідомленні.

Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС. Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку №1 атомної станції!