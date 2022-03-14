Окупанти підірвали боєприпаси біля ЗАЕС

Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн навчально-тренувального центру та енергоблоку №1.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС. Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку №1 атомної станції!
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