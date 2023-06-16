Окупанти вивозять українських дітей до росії з пропагандистською метою

18:24 01 червня Київ, Україна

На тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники організовують відправку дітей до росії під приводом "відпочинку".



Цю інформацію поширив Іван Федоров, міський голова Мелітополя, у своєму повідомленні в месенджері Telegram.



Федоров зазначив, що окупанти Мелітополя організували чергову пропагандистську акцію, пов'язану з Днем захисту дітей, та вивезли дітей у літні табори, відокремлюючи їх від батьків.



За його словами, особливо символічним є те, що автобуси з дітьми збиралися біля 10-ї гімназії, яку окупанти огородили парканом та перетворили на своєрідне "міністерство освіти".



Згідно з інформацією, отриманою від Федорова, у цих "таборах" дітей піддають впливу російської пропаганди та фотографують із портретами радянських предків.



Більше того, понад 400 дітей з Якимівки, населеного пункту Запорізької області, розташованого неподалік Азовського моря, було вивезено до Криму та російського Ярославля.