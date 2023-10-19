Окупанти вивозять українських дітей з ТОТ до рф під виглядом "культурної екскурсії"

16:32 19 жовтня Київ, Україна

Окупаційні сили планують організувати "культурні екскурсії" для 10 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій у Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, перевозячи їх до москви та Санкт-Петербурга до кінця поточного року.



Цю інформацію розкрив Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.



Окупанти називають цей маршрут "культурною просвітою". За словами омбудсмена, ці наміри окупантів стали відомими завдяки моніторингу інформаційних джерел російської та окупаційної влади на окупованих територіях.



Для проведення "культурних екскурсій" росіяни розробили спеціальну програму "Культурна карта 4+85". У рамках цієї програми створено вісім "просвітницьких" маршрутів, призначених для знайомства дітей із "культурною спадщиною великої країни".



Окупанти вже організували подібні "екскурсії" для дітей із Луганської та Донецької областей і зараз планують провести їх для 300 дітей із Запорізької області.



Офіс Омбудсмена зазначає, що для всіх маршрутів існує програма, яка охоплює відвідування вистав, парків, ознайомлення з містом, а також відправлення дітей на музейні експозиції "Подвиг Народу" та проведення військових квестів.



Дмитро Лубінець наголошує, що така практика порушує положення Конвенції про права дитини, і що росія проводить "патріотичне виховання" українських дітей з раннього віку, знайомлячи їх із "героями спеціальної військової операції".

Це є частиною насильницької геноцидної політики росії щодо України, яка, за словами омбудсмена, стирає національну ідентичність та культурну спадщину українців.