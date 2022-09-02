Окупанти вивезли з Луганщини 200 тисяч тонн зерна до росії

13:45 25 серпня Київ, Україна

Російські загарбники вивезли до росії всі 200 тисяч тонн зерна, зібраних на полях у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай з посиланням на заступницю директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОВА Любов Безкоровайну в Telegram.

"Всі 200 тисяч тонн зерна, зібрані на полях "Агротону", вивезено з Луганщини на росію. За інформацією аграріїв, які вимушені залишитися на окупованій території, ситуація в сільському господарстві регіону наближається до катастрофічної", - сказав він.

За словами Безкоровайної, цього року Луганська область очікувала на найбільший за всі роки врожай, сподівалася навіть перевершити рекордний 2021 рік. Моніторинг ПрАТ "Агротон" показав, що на деяких полях урожайність складала до 60 ц/га.



Вона зазначила, що аграрії виконали дуже велику роботу для підвищення врожайності, але збирають зараз українське зерно окупанти.



Безкоровайна додала, що багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали до безпечних регіонів України та провели перереєстрацію бізнесу. Але є й ті, хто пішов на співпрацю з росією та здав своїх партнерів.



Зокрема, ТОВ "Нібулон" та ПрАТ "Агротон", які були соціальною опорою регіону, захопив підприємець із Краснодара, маючи статутний фонд у 2 000 рублів.



За словами Безкоровайної, в "Агротоні" на початку року залишалося 20 тисяч тонн торішнього врожаю. Наразі на полях агрофірми на території Луганської області зібрали ще 200 тисяч тонн, проте все це вивезено до росії.



Також окупанти вкрали всю продукцію "Нібулону".



За словами Гайдая, аграрії Луганської області співпрацюють із міжнародними організаціями, які можуть відстежити повний маршрут перевезення вкраденого зерна. Цю інформацію передадуть до міжнародних судів.



Глава ОВА також повідомив, що на деяких полях ще лишається озиме зерно, бо люди відмовляються працювати без грошей.



Також на деяких територіях майже нема чим обробляти землю та збирати врожай, бо всю нову техніку росіяни вивезли. Зокрема, у "Агротону" забрали 40 одиниць автомобільного транспорту. Гайдай зазначив, що техніку відстежили за допомогою GPS.