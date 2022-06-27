Окупанти випустили по Сумщині понад 150 снарядів: є жертви

09:34 27 червня Київ, Україна

26 червня військові росії випустили понад 150 снарядів і мін по чотирьох громадах в Сумській області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний житель, ще один отримав поранення.



Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Окупанти зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів. Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська”, – йдеться у повідомленні.

Усього за 26 червня російські окупанти випустили по території цих громад понад 150 снарядів та мін. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів на день.



Глава ОВА також уточнив, що на території сіл громади пошкоджено приватні господарські споруди, водонапірну вежу, ферму. Одна людина загинула, одна – у лікарні.