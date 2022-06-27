Окупанти випустили по Сумщині понад 150 снарядів: є жертви

26 червня військові росії випустили понад 150 снарядів і мін по чотирьох громадах в Сумській області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний житель, ще один отримав поранення.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Усього за 26 червня російські окупанти випустили по території цих громад понад 150 снарядів та мін. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів на день.
Глава ОВА також уточнив, що на території сіл громади пошкоджено приватні господарські споруди, водонапірну вежу, ферму. Одна людина загинула, одна – у лікарні.
Глава ОВА також уточнив, що на території сіл громади пошкоджено приватні господарські споруди, водонапірну вежу, ферму. Одна людина загинула, одна – у лікарні.
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