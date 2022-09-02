Окупанти випустили по Нікополю 60 снарядів

09:26 04 серпня Київ, Україна

Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину, внаслідок чого одна жінка зазнала поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Напружена ніч тривог та обстрілів. Під ворожий удар потрапили два райони області – Нікопольський та Криворізький. Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів із "Градів". Попередньо люди не постраждали” – Валентин Резніченко.



У Нікополі один будинок знищено, майже 50 – пошкоджено, також зачепило близько 30 господарських споруд. На двох приватних дворах сталося загоряння – пожежі загасили рятувальники.

Обстрілом пошкоджено будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.



Окупанти перебили у Нікополі дві лінії електропередач, внаслідок чого без світла залишилося понад 3 тисячі нікопольчан. На місці працюють аварійні бригади електриків.



У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карпівську та Широківську громади.

У Широкому є руйнування житла, 44-річна жінка зазнала поранень. За словами Резніченка, постраждалій надали допомогу – вона лікується вдома.