Окупанти випустили по Нікополю 60 снарядів

Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину, внаслідок чого одна жінка зазнала поранень.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
У Нікополі один будинок знищено, майже 50 – пошкоджено, також зачепило близько 30 господарських споруд. На двох приватних дворах сталося загоряння – пожежі загасили рятувальники.
Обстрілом пошкоджено будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.
Окупанти перебили у Нікополі дві лінії електропередач, внаслідок чого без світла залишилося понад 3 тисячі нікопольчан. На місці працюють аварійні бригади електриків.
У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карпівську та Широківську громади.
У Широкому є руйнування житла, 44-річна жінка зазнала поранень. За словами Резніченка, постраждалій надали допомогу – вона лікується вдома.
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