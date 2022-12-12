Окупанти випустили по Дніпропетровщині 30 снарядів

08:57 12 грудня Київ, Україна

Росіяни в ніч проти 12 грудня атакували Градами, Ураганами та важкою артилерією населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Під вогнем окупантів знаходилися дві громади – Нікопольська та Марганецька. Ворог направив туди щонайменше 30 снарядів.