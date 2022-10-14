Окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, є поранений

10:19 14 жовтня Київ, Україна

Росіяни всю ніч 14 жовтня атакували Дніпропетровську область із різної зброї. Внаслідок обстрілу цивільний чоловік отримав поранення.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він перебуває у лікарні. Понівечено промислове підприємство та будинки людей”, – зазначив Резніченко.

Нікопольський район російські окупаційні війська обстрілювали з "Градів", важкої артилерії та дронами.

За попередніми даними, люди не постраждали.

У Мирівській, Червоногригорівській та Первомайській громадах пошкоджено приватні будинки, водопровід та лінія електропередач.

Крім того, українські захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.